Divorzio Meghan Markle e Harry: pronto un posto per lui a Palazzo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Meghan Markle e Harry sarebbero in crisi profonda. E Carlo ha già pronto un posto per suo figlio quando divorzieranno. Le voci di Divorzio non si placano. E si aggiungono indiscrezioni sul futuro del Principe che Carlo vorrebbe al suo fianco quando diventerà Re. Secondo quanto sostiene l’esperta in questioni reali, Christine Ross, Carlo non ha intenzione di rinunciare a suo figlio quando salirà al trono e lo vorrebbe di nuovo a Palazzo, anche in un ruolo di secondo piano, ma certo non vuole perdere il legame con Harry e trova fondamentale la sua presenza a Palazzo. I piani del Principe del Galles però trovano un ostacolo in Meghan Markle. Infatti, la Sussex non ha alcuna intenzione di tornare in Gran ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022)sarebbero in crisi profonda. E Carlo ha giàunper suo figlio quando divorzieranno. Le voci dinon si placano. E si aggiungono indiscrezioni sul futuro del Principe che Carlo vorrebbe al suo fianco quando diventerà Re. Secondo quanto sostiene l’esperta in questioni reali, Christine Ross, Carlo non ha intenzione di rinunciare a suo figlio quando salirà al trono e lo vorrebbe di nuovo a, anche in un ruolo di secondo piano, ma certo non vuole perdere il legame cone trova fondamentale la sua presenza a. I piani del Principe del Galles però trovano un ostacolo in. Infatti, la Sussex non ha alcuna intenzione di tornare in Gran ...

