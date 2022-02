Covid oggi Lazio, 6.410 contagi e 22 morti. A Roma 2.823 casi (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.410 nuovi i nuovi contagi registrati oggi, 18 febbraio, nel Lazio secondo il bollettino con i numeri Covid della Regione. Riportati altri 22 morti. A Roma 2.823 casi. Nello specifico “su 14.905 tamponi molecolari e 43.971 tamponi antigenici per un totale di 58.876 tamponi, si registrano 6.410 nuovi casi positivi (+35), sono 22 i decessi (-7), 1.739 i ricoverati (-45), 158 le terapie intensive (-7) e +12.596 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.823”, comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ribadendo “l’importanza, per coloro che sono guariti e non avessero completato il ciclo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.410 nuovi i nuoviregistrati, 18 febbraio, nelsecondo il bollettino con i numeridella Regione. Riportati altri 22. A2.823. Nello specifico “su 14.905 tamponi molecolari e 43.971 tamponi antigenici per un totale di 58.876 tamponi, si registrano 6.410 nuovipositivi (+35), sono 22 i decessi (-7), 1.739 i ricoverati (-45), 158 le terapie intensive (-7) e +12.596 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%. Icittà sono a quota 2.823”, comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, ribadendo “l’importanza, per coloro che sono guariti e non avessero completato il ciclo ...

Adnkronos : #Covid Israele, da oggi stop al #greenpass in alcuni luoghi pubblici. - GassmanGassmann : Oggi i dati covid continuano a migliorare lentamente. Abbiamo però superato i 150.000 deceduti con covid da inizio… - GuidoDeMartini : 1??5????0??2????2??0??2??2?? OGGI CI SIAMO, è “il giorno della vergogna”: IL GIORNO in cui il governo, per tutelare l… - ComuneRoccaSG : Da 'Il Centro' di oggi 18 febbraio 2022 Il Comune di rocca San Giovanni con l'obiettivo di rivolgere, in questo pe… - sassuolo2000 : Covid, oggi (18/2) in regione 3.448 nuovi casi. Oltre 7mila guariti e quasi 4mila casi attivi in meno -… -