Covid 19 in Campania, bollettino del 17 febbraio: 5.510 positivi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, giovedì 17 febbraio, parla di 5.510 nuovi positivi su 42.468 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 5.510 positivi al Covid 19 in Campania (4.190 al test antigenico e 1.320 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Leggi su 2anews (Di venerdì 18 febbraio 2022)19 in: ildi ieri, giovedì 17, parla di 5.510 nuovisu 42.468 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 5.510al19 in(4.190 al test antigenico e 1.320 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del

Advertising

robertopontillo : dati covid in campania oggi 5.510 casi su 42.468 tamponi: 1.320 su 14.964 molecolari (8,8%) e 4.190 su 27.504 antig… - antonellaa262 : Covid 19 in Campania: il governatore Vincenzo De Luca sottolinea l’ulteriore miglioramento della situazione sanitar… - NapoliToday : #Cronaca Covid, 14 decessi nelle ultime 48 ore in Campania: scendono ancora i ricoveri - TV7Benevento : Covid. In Campania 5.510 nuovi casi e 18 morti, 63 pazienti in terapia intensiva - - positanonews : #Copertina #Covid Coronavirus: oggi in Campania 5.510 nuovi positivi e 14 deceduti, 42.468 i test effettuati -