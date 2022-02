Controlli svuota cantine illegali in campo nomadi | due denunce

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – Proseguono ida parte della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare i fenomenisulla gestione ed il trasporto dei rifiuti: sotto osservazione i campipresenti sul territorio capitolino. A seguito di una specifica attività di monitoraggio nella zona circostante ilrom di via Cesare Lombroso, gli agenti dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), in collaborazione con le pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario, hanno individuato due uomini, alloggianti nel, dediti a svolgere ripetutamente un’opera di raccolta e trasporto illegale di rifiuti, che venivano prelevati in varie parti della città tramite un’attività abusiva di. I due cittadini di nazionalità straniera, una volta disassemblati i ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Controlli svuota

RomaDailyNews

... idegli esami che deve fare e così via. In più, con i medici di medicina generale e le ... guidati da DRG! Tutto ciòla vera essenza della nostra professione. La tecnologia messa a ...... idegli esami che deve fare e così via. In più, con i medici di medicina generale e le ... guidati da DRG! Tutto ciòla vera essenza della nostra professione. La tecnologia messa a ...Questo l’esito dei controlli portati avanti dagli agenti della Polizia Locale, che continuano a lottare contro i fenomeni illegali sulla gestione e il trasporto dei rifiuti e che stanno passando al ...Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Macello, presso l’area ...