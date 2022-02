Controlli dei carabinieri in un tomaificio: lavoratore sorpreso senza Green pass, scattano multe (Di venerdì 18 febbraio 2022) MACERATA - I carabinieri della stazione di Montecassiano, in collaborazione con il Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata durante un servizio di controllo dell'osservanza delle prescrizioni in ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 18 febbraio 2022) MACERATA - Idella stazione di Montecassiano, in collaborazione con il Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata durante un servizio di controllo dell'osservanza delle prescrizioni in ...

Advertising

stanzaselvaggia : Non chiedevano il green pass e se ne vantavano, entrano a fare dei controlli e trovano 5 dipendenti su 10 non in re… - filippo_rampa : RT @Paola13020494: Il giornale La Repubblica un paio giorni fa ha fatto un articolo con i nomi dei locali no green pass, hanno avuto contro… - m_damato31 : RT @AMIStaDeS_2017: Da anni la #Francia???? mantiene i controlli al confine con l'#Italia???? per ragioni di sicurezza. Tale militarizzazione e… - AMIStaDeS_2017 : Da anni la #Francia???? mantiene i controlli al confine con l'#Italia???? per ragioni di sicurezza. Tale militarizzazio… - IgnazioRocco : Venivamo ammoniti che - non dico i mancati controlli - ma anche solo l’inefficacia dei controlli, la non perfezione… -