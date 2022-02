Clamoroso errore di Corey Graves: manda un messaggio d’amore per Carmella a.. Vince McMahon! (Di venerdì 18 febbraio 2022) Gli errori nei messaggi possono capitare a tutti. Ma certamente alcuni errori hanno una ironia decisamente gustosa. E Corey Graves ha voluto condividere coi suoi fan il suo errore avvenuto ieri: nell’inviare una buonanotte molto sentimentale a Carmella, ha semplicemente sbagliato destinatario. Perché a riceverlo è stato.. Vince McMahon! Il tweet di Corey Graves If you wanna know how my day is going, I just sent a “lovey dovey” goodnight text for @CarmellaWWE…to my boss.Jet lag is real. ?— Corey Graves (@WWEGraves) February 17, 2022 Leggi su zonawrestling (Di venerdì 18 febbraio 2022) Gli errori nei messaggi possono capitare a tutti. Ma certamente alcuni errori hanno una ironia decisamente gustosa. Eha voluto condividere coi suoi fan il suoavvenuto ieri: nell’inviare una buonanotte molto sentimentale a, ha semplicemente sbagliato destinatario. Perché a riceverlo è stato..Il tweet diIf you wanna know how my day is going, I just sent a “lovey dovey” goodnight text for @WWE…to my boss.Jet lag is real. ?—(@WWE) February 17, 2022

