Advertising

DiFrancoAtos : Il nuovo #supercomputer di @Atos, BullSequana XH3000 è in grado di svolgere un trilione di operazioni al secondo e… - BigData4Inno : Supercomputer, Atos svela BullSequana XH3000: green e con prestazioni exascale - UniversoSocialM : BullSequana XH3000, il supercomputer di Atos spinge la ricerca scientifica - comunica_rp : Supercomputer, Atos lancia l’ibrido exascale: riflettori sulla sovranità tecnologica - StartComNews : Supercomputer, Atos lancia BullSequana XH3000: riflettori sulla sovranità tecnologica -

Ultime Notizie dalla rete : BullSequana XH3000

Tom's Hardware Italia

Atosè la nuova piattaforma ibrida per il calcolo pensata per realizzare super computer di classe exascale e che può utilizzare chip basati su diverse architetture, da quella x86 di AMD ...Big Data , News In live - stream dal Palais de Tokyo di Parigi, Atos ha presentato il supercomputer. Next - Gen Atos Supercomputer, disponibile dal quarto trimestre del 2022 , è una piattaforma di calcolo ibrida di prestazioni exascale che si distingue per versatilità e ...Atos BullSequana XH3000 punta a fornire una piattaforma per il calcolo estremamente flessibile per i super computer di domani.