Brutte notizie per Blessin, dovrà rinunciare ad un difensore! (Di venerdì 18 febbraio 2022) La stagione di Domenico Criscito sta diventando un vero martirio. Infatti, dopo essersi ripreso da un recente infortunio, il capitano genoano ne ha avuto un altro. Domenico Criscito GenoaSecondo Telenord, dovrebbe trattarsi di una lesione muscolare, la quale farà saltare al capitano la partita contro il Venezia. Per conoscere l’entità dell’infortunio, sarà necessaria una risonanza, ma non promette nulla di buono. Leggi su rompipallone (Di venerdì 18 febbraio 2022) La stagione di Domenico Criscito sta diventando un vero martirio. Infatti, dopo essersi ripreso da un recente infortunio, il capitano genoano ne ha avuto un altro. Domenico Criscito GenoaSecondo Telenord, dovrebbe trattarsi di una lesione muscolare, la quale farà saltare al capitano la partita contro il Venezia. Per conoscere l’entità dell’infortunio, sarà necessaria una risonanza, ma non promette nulla di buono.

