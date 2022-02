Bollo auto, prime batoste per i cattivi pagatori: se ancora non l’hai fatto, provvedi subito! (Di venerdì 18 febbraio 2022) In arrivo multe particolarmente salate per coloro che non hanno pagato il Bollo auto, ecco cosa accadrà e come rimediare. Dopo la sospensione del pagamento del Bollo auto avvenuto nel… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 18 febbraio 2022) In arrivo multe particolarmente salate per coloro che non hanno pagato il, ecco cosa accadrà e come rimediare. Dopo la sospensione del pagamento delavvenuto nel… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

pontellif : @wallstreetita l'unica soluzione incentivi per la rottamazione fino all'euro 4/5 con sospensione del bollo per tre… - infoiteconomia : Bollo auto 2022: quando si ha diritto all'esenzione? - cristianovilla9 : @il_Sole_Nero @amdo61 @misomic @ricpuglisi È un errore non tassare la prima casa? ?? Ricordo la chiacchierata con ta… - ilpoeta15111984 : @AxiaFel @CottarelliCPI Il caro Cottarelli una volta in pensione prenderà vagoni carichi di denaro nostro, mentre n… - infoiteconomia : Attenzione al bollo auto: scatta il controllo del Fisco -