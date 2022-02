Blavatnik apre il portafoglio: ricapitalizzazione da 4,3 mld per DAZN (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lev Blavatnik apre mano al portafoglio per garantire finanze fresche a DAZN. Il magnate ucraino patron di Access Industries, il gruppo a cui fa capo tre altre la piattaforma di streaming sportivo, infatti confermato la sua intenzione di proseguire nello sviluppo di DAZN con una ricapitalizzazione da 4,3 miliardi di dollari ufficializzato oggi con una L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 18 febbraio 2022) Levmano alper garantire finanze fresche a. Il magnate ucraino patron di Access Industries, il gruppo a cui fa capo tre altre la piattaforma di streaming sportivo, infatti confermato la sua intenzione di proseguire nello sviluppo dicon unada 4,3 miliardi di dollari ufficializzato oggi con una L'articolo

Advertising

ImpieriFilippo2 : RT @CalcioFinanza: Blavatnik apre il portafoglio: ricapitalizzazione da 4,3 miliardi per DAZN - mvcalcio : RT @CalcioFinanza: Blavatnik apre il portafoglio: ricapitalizzazione da 4,3 miliardi per DAZN - sportli26181512 : #Media #Notizie Blavatnik apre il portafoglio: ricapitalizzazione da 4,3 mld per DAZN: Lev Blavatnik apre mano al p… - CalcioFinanza : Blavatnik apre il portafoglio: ricapitalizzazione da 4,3 miliardi per DAZN -

Ultime Notizie dalla rete : Blavatnik apre Dazn prende un’altra sberla. E Discovery se la ride TvZoom