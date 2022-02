Belve | il “veto” di Elettra Lamborghini | l’intervista cancellata

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Riparte questa sera su Rai 2 la nuova edizione del programma, condotto da Francesca Fagnani. Per chi non seguisse il talk show, si tratta di una trasmissione che vede protagoniste delle donne (raramente degli uomini occupano la scena) dalla personalità forte, appartenenti al mondo dello spettacolo, della politica o della cronaca. Il programma è un susseguirsi di interviste vis-à-vis tra queste “” e la conduttrice, mentre, a fine puntata, sono trasmessi alcuni brevi fuorionda tra la conduttrice e gli ospiti. Il caso diLa seconda edizione di, nelle ultime ore, ha subito un piccolo incidente di percorso a causa di una delle ospiti del programma. Stiamo parlando della woman show, la quale ha avanzato ...

Ultime Notizie dalla rete : Belve veto

