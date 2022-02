ATP Acapulco 2022: dove vederlo in TV e in streaming (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dal 21 al 26 febbraio si disputerà il torneo di tennis ATP Acapulco 2022. Insieme a Rotterdam, Rio de Janeiro e Dubai, è il terzo ATP 500 che si disputa quest’anno nel mese di febbraio. L’Open del Messico è un torneo sul cemento dal 2014, mentre prima di allora era sempre stato sulla superficie rossa. Quest’anno tra i partecipanti figura anche Matteo Berrettini, impegnato in questi giorni in Brasile dove è testa di serie numero uno. Non lo sarà invece in terra messicana, dove il numero uno del seeding spetterà al russo Medvedev, finalista dell’ultimo Australian Open. Di seguito tutte le informazioni da sapere su dove vedere l’ATP Acapulco 2022 in televisione e in streaming. dove vedere l’ATP Acapulco ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dal 21 al 26 febbraio si disputerà il torneo di tennis ATP. Insieme a Rotterdam, Rio de Janeiro e Dubai, è il terzo ATP 500 che si disputa quest’anno nel mese di febbraio. L’Open del Messico è un torneo sul cemento dal 2014, mentre prima di allora era sempre stato sulla superficie rossa. Quest’anno tra i partecipanti figura anche Matteo Berrettini, impegnato in questi giorni in Brasileè testa di serie numero uno. Non lo sarà invece in terra messicana,il numero uno del seeding spetterà al russo Medvedev, finalista dell’ultimo Australian Open. Di seguito tutte le informazioni da sapere suvedere l’ATPin televisione e invedere l’ATP...

Ultime Notizie dalla rete : ATP Acapulco Zio Toni: 'Rafael Nadal ha capito che era necessario accorciare i punti' Roger Federer e Novak Djokovic sono rimasti in vetta al ranking ATP per un maggior numero di ... Il maiorchino tornerà in azione ad Acapulco la settimana prossima, per poi disputare il Masters 1000 di ...

Novak Djokovic: 'Rompere una racchetta non mi rende orgoglioso' Ricordiamo che Djokovic tornerà in campo al torneo ATP 500 di Dubai, dove proverà a vincere il ... che potrebbe diventare il nuovo numero uno del mondo già ad Acapulco.

ATP Acapulco, Rafael Nadal è arrivato in Messico per cercare un altro titolo TennisItaliano.it ATP 250 Delray Beach: Dimitrov, ritorno vincente sotto gli occhi di Venus e Serena Williams Rafa Nadal è arrivato ad Acapulco e prenderà dunque parte all’ATP 500 in programma da lunedì. La partecipazione del maiorchino poteva essere ritenuta in dubbio fino a qualche giorno fa, visto che alle ...

Tutti i post con tag "ATP Acapulco 2022" Nadal è arrivato ad Acapulco: il recordman di Slam torna in campo. Il campione spagnolo tornerà in scena la prossima settimana. In Messico si prospetta un torneo di altissimo li ...

