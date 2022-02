Alessandro Basciano minaccia di nuovo di ritirarsi | sua sorella sbotta contro gli autori del Grande Fratello

Leggi su biccy

(Di venerdì 18 febbraio 2022) La punizione inflitta dalnei confronti diBrasciano (nomination d’ufficio) non è affatto andata giù al gieffino che ha apertamente accusato la produzione di aver usato “due pesi e due misure” nei confronti suoi e di Sophie. “Non hanno mostrato mezza parola fuori posto di quello che mi hai detto tu per provocarmi” – ha incalzatoparlando con Sophie – “Hanno usato due pesi e due misure. Se esco prima c’è la penale? Io me ne vado, ti rendi conto cosa hanno combinato? È vero che ho esagerato, ma tutto il resto non lo posso accettare!“., la reazione di suaGiorgia Nicole Anche suaGiorgia Nicole, via Instagram, ha attaccato la produzione del programma e le loro scelte ...