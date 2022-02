Ag. Cragno: “Il Napoli può vincere lo scudetto, il Cagliari si giocherà la vita” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, è intervenuto nel corso del programma ‘Si gonfia la rete’ in onda su Radio Marte, dove ha parlato del Cagliari e della sfida che ci sarà contro il Napoli lunedì 21 febbraio. Queste le sue parole: “Come sta il Cagliari? Nel nuovo anno è emersa una squadra più viva che ha più forza dal punto di vista mentale ed è più squadra. Pare che abbiano trovato gli equilibri”. “Cragno? C’è un problema per tutti quando giochi in una squadra squilibrata, poi ovviamente con certi equilibri si fa meglio. Penso che il Cagliari voglia acquistare punti per uscire da una zona di classifica deficitaria, indipendentemente da quelle che sono le rivalità tra tifosi. Chiaramente deve affrontare una squadra fortissima che esprime un gran calcio e ha grandi ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Graziano Battistini, agente di Alessio, è intervenuto nel corso del programma ‘Si gonfia la rete’ in onda su Radio Marte, dove ha parlato dele della sfida che ci sarà contro illunedì 21 febbraio. Queste le sue parole: “Come sta il? Nel nuovo anno è emersa una squadra più viva che ha più forza dal punto di vista mentale ed è più squadra. Pare che abbiano trovato gli equilibri”. “? C’è un problema per tutti quando giochi in una squadra squilibrata, poi ovviamente con certi equilibri si fa meglio. Penso che ilvoglia acquistare punti per uscire da una zona di classifica deficitaria, indipendentemente da quelle che sono le rivalità tra tifosi. Chiaramente deve affrontare una squadra fortissima che esprime un gran calcio e ha grandi ...

