White 22 segna un nuovo tempo

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Il concept show meneghino si rinnova e punta sulle nuove generazioni: dal 24 a 27 febbraio andrà in scena con tante novità in tema di sostenibilità, cultura e moda ovviamente. Perché «se la moda non va di moda è un problema», scherza il fondatore Bizzi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : White segna

FashionUnited

Ora la nuova carica di CSO, assunta ad interim dal manager dopo l'uscita di Michele Marzan ,... Tale servizio sarà disponibile anche come prodottolabel, per agenzie e trading desk che ...... Gallinariuna tripla per sbloccarsi, Young continua a giganteggiare. Boston invece si ... Lui e Derrickrestano i due terminali offensivi di una squadra che a 160 secondi si ritrova sul - 9: ...Al via i pre-ordini della quinta generazione dell'ammiraglia Jeep, per la prima volta con alimentazione ibrida Plug-in ...Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus si sofferma sulle prestazioni offerte da Alessio Tacchinardi nei derby contro il Torino, prossimo avversario dei bianconeri in campionato: ...