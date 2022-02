Un posa che fa lo stesso effetto della mitica Anna Longhi di Vacanze intelligenti, scambiata per un'opera d'arte alla Biennale. (Di giovedì 17 febbraio 2022) Al Centro Pompidou ci sono opere d’arte, biblioteche e sale cinematografiche, e talvolta c’è anche Brad Pitt, che si aggira come un normale acquirente di biglietto d’ingresso. Con il piacere di non essere riconosciuto e con il rischio di esserlo. Come mostra la foto postata dal Centro stesso sul suo profilo Twitter. Didascalia: «Yes you are cool, but are you Brad Pitt in the Centre Pompidou cool?» Brad Pitt, la storia, la carriera, l'amore guarda le foto Con i vip al museo eravamo rimasti a Chiara Ferragni, e alle sue visite – tra il 2020 e il 2021 – agli Uffizi di ... Leggi su iodonna (Di giovedì 17 febbraio 2022) Al Centro Pompidou ci sono opere d’, biblioteche e sale cinematografiche, e talvolta c’è anche Brad Pitt, che si aggira come un normale acquirente di biglietto d’ingresso. Con il piacere di non essere riconosciuto e con il rischio di esserlo. Come mostra la foto postata dal Centrosul suo profilo Twitter. Didascalia: «Yes you are cool, but are you Brad Pitt in the Centre Pompidou cool?» Brad Pitt, la storia, la carriera, l'amore guarda le foto Con i vip al museo eravamo rimasti a Chiara Ferragni, e alle sue visite – tra il 2020 e il 2021 – agli Uffizi di ...

Advertising

adelphiedizioni : «Salisburgo è una infida facciata su cui il mondo dipinge senza posa la sua falsità e dietro la quale il creativo (… - elimir73 : RT @daepi63: Ah è la mia giornata mondiale. Aspetta che mi metto in posa. #giornatamondialedelgatto - Daniela97835326 : #prelemi A me fa morire che la foto scelta non sia in posa dove sono stragnocchi, ma dove ritornano bambini a Disneyland...adoroooooo?????? - Deny_2020 : Ma in che posa cucina lei? Ma come fa? #jessvip #jerù - ApocalisseL : @CottarelliCPI Posa il fiasco che è meglio -