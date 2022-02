Sui balneari qualcosa si muove. Ma la norma sugli indennizzi non sta in piedi (Di giovedì 17 febbraio 2022) di Dante Marangoni L’emendamento presentato dal governo per le concessioni balneari contiene alcuni aspetti positivi anche se per adesso si tratta solo di buone intenzioni. Trovo invece sconcertante l’inserimento di criteri per la partecipazione alle gare che appaiono diretti a favorire gli attuali concessionari come ad esempio la valorizzazione della “esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all’attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici”. Perché una famiglia che abbia gestito un albergo o un bar deve essere sfavorita? Qual è la differenza di professionalità? E perché l’esperienza acquisita con un’attività su proprietà privata deve valere meno di quella su suolo pubblico? La norma che non sta in piedi da nessuna parte è quella sugli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) di Dante Marangoni L’emendamento presentato dal governo per le concessionicontiene alcuni aspetti positivi anche se per adesso si tratta solo di buone intenzioni. Trovo invece sconcertante l’inserimento di criteri per la partecipazione alle gare che appaiono diretti a favorire gli attuali concessionari come ad esempio la valorizzazione della “esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all’attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici”. Perché una famiglia che abbia gestito un albergo o un bar deve essere sfavorita? Qual è la differenza di professionalità? E perché l’esperienza acquisita con un’attività su proprietà privata deve valere meno di quella su suolo pubblico? Lache non sta inda nessuna parte è quella...

