Schiaffo ai sovranisti europei Niente soldi senza Stato di diritto La Corte Ue boccia il ricorso di Ungheria e Polonia Taglio dei fondi legittimo a chi oltraggia la democrazia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Boccone amaro da ingoiare per id’Europa.chiedevano che fosse annullato il regolamento sul meccanismo di condizionalità che permette all’Ue di sospendere i pagamenti provenienti dal bilancio europeo ai Paesi membri in cui lodiè minacciato. Ma ladi giustizia dell’Ue con una sentenza storica ha respinto il loro. LaUeildiLa Commissione europea, incaricata di attivarlo, aveva accettato in accordo con i 27 di aspettare la decisione dellaprima di agire, nonostante il regolamento sia entrato in vigore a gennaio 2021. Ora ha campo libero. In ballo ci sono anche i ...