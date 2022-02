Repubblica: Europa League o campionato? ecco la priorità di De Laurentiis (Di giovedì 17 febbraio 2022) Europa League o campionato? secondo il quotidiano la Repubblica la priorità del Napoli e di Aurelio De Laurentiis resta una. Il Napoli è di scena oggi alle 18,45 al Camp Nou contro il Barcellona nell’andata degli spareggi di Europa League. Il Barça, che ha chiuso il girone di Champions League al terzo posto dietro a Bayern Monaco e Benfica, arriva dal pareggio nel derby contro l’Espanyol, il Napoli dall’1-1 interno contro l’Inter che tiene vive le speranze scudetto. Spalletti con il dubbio Osimhen, in caso di forfait dentro Mertens. De Laurentiis non vuole snobbare la competizione europea, ma ha fatto capire ai suoi che la priorità resta la qualificazione in Champions League come ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 17 febbraio 2022)? secondo il quotidiano laladel Napoli e di Aurelio Deresta una. Il Napoli è di scena oggi alle 18,45 al Camp Nou contro il Barcellona nell’andata degli spareggi di. Il Barça, che ha chiuso il girone di Championsal terzo posto dietro a Bayern Monaco e Benfica, arriva dal pareggio nel derby contro l’Espanyol, il Napoli dall’1-1 interno contro l’Inter che tiene vive le speranze scudetto. Spalletti con il dubbio Osimhen, in caso di forfait dentro Mertens. Denon vuole snobbare la competizione europea, ma ha fatto capire ai suoi che laresta la qualificazione in Championscome ...

