Radio Jova Beach | nuove session dal 18 febbraio

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 17 febbraio 2022) MILANO – Da venerdì 18saranno disponibili ledi, un canale di musica prodotto curato e realizzato da Lorenzonotti, il DJ che più di ogni altro ha saputo trasformare la sua grande passione per lae per la musica in una carriera senza paragoni. Dopo il grande successo del 2019, tornano gli appuntamenti che introducono nel clima del prossimodove si potranno scoprire curiosità e rarità sulla carriera dell’artista, sui suoi brani preferiti che faranno immergere l’ascoltatore nella dimensione colorata ed energica che tra qualche mese ci sarà sulle spiagge italiane. In ogni “”, della durata di circa 45 minuti, la voce di ...