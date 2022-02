Quelle Mani non così Pulite (Di giovedì 17 febbraio 2022) Trent’anni dall’arresto del mariuolo, il presidente del PAT, il Trivulzio che i milanesi chiamano “la Baggina”, perché sta vicino a Baggio, dove negli anni Sessanta mandavano i vecchi a morire e dove il 17 febbraio 1992 cominciò a morire la prima Repubblica: si scoperchiava il vaso di Pandora, uscivano le tangenti di Mario Chiesa, il socialista, Craxi lo mollava: poi sarebbe toccato anche a lui, come a tutti i protagonisti di un sistema politico e amministrativo corrotto, questo è certo, ma sul quale non si fecero prigionieri ovvero se ne fecero troppi senza andar per il sottile.Trent’anni, una vita fa, ma l’anniversario di Mani Punite, se mai fosse da celebrare, si risolve in un clima funebre, da tregenda, fra lacrime postume, spasmi nostalgici e le solite vetrine degli indignati in carriera, quelli della doppia morale, ladri tutti meno che noi e i nostri sodali. Si ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 febbraio 2022) Trent’anni dall’arresto del mariuolo, il presidente del PAT, il Trivulzio che i milanesi chiamano “la Baggina”, perché sta vicino a Baggio, dove negli anni Sessanta mandavano i vecchi a morire e dove il 17 febbraio 1992 cominciò a morire la prima Repubblica: si scoperchiava il vaso di Pandora, uscivano le tangenti di Mario Chiesa, il socialista, Craxi lo mollava: poi sarebbe toccato anche a lui, come a tutti i protagonisti di un sistema politico e amministrativo corrotto, questo è certo, ma sul quale non si fecero prigionieri ovvero se ne fecero troppi senza andar per il sottile.Trent’anni, una vita fa, ma l’anniversario diPunite, se mai fosse da celebrare, si risolve in un clima funebre, da tregenda, fra lacrime postume, spasmi nostalgici e le solite vetrine degli indignati in carriera, quelli della doppia morale, ladri tutti meno che noi e i nostri sodali. Si ...

LucaPrt : RT @distefanoTW: Spero sia abbastanza evidente a tutti che il Green Pass sarà al massimo “sospeso”, e che in autunno tornerà insieme alla “… - LuigiDonfrance1 : RT @distefanoTW: Spero sia abbastanza evidente a tutti che il Green Pass sarà al massimo “sospeso”, e che in autunno tornerà insieme alla “… - Fortu36419972 : RT @distefanoTW: Spero sia abbastanza evidente a tutti che il Green Pass sarà al massimo “sospeso”, e che in autunno tornerà insieme alla “… - bulldog1071 : RT @distefanoTW: Spero sia abbastanza evidente a tutti che il Green Pass sarà al massimo “sospeso”, e che in autunno tornerà insieme alla “… - Falco23121973 : RT @distefanoTW: Spero sia abbastanza evidente a tutti che il Green Pass sarà al massimo “sospeso”, e che in autunno tornerà insieme alla “… -