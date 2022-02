Porto-Lazio | gol pazzesco di Zaccagni | colpo di tacco al volo | 0-1 VIDEO

Advertising

EuropaLeague : ?????? Porto vs Lazio ?? #UEL - SeeFinishBadBro : Porto vs Lazio..???? - onur44trader : @cz_binance Porto vs Lazio - LazionewsEu : #PortoLazio 0-1 #EuropaLeague 32' - Grande occasione per la Lazio con Milinkovic. È bravo il portiere del Porto a… - angelo25_04 : Intanto #Dazn fa vedere le immagini di Porto-Lazio con il commento di Atalanta-Olympiacos…Meraviglioso!!! #EuropaLeague -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Lazio

Ora in corso sia, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, sia Atalanta - Olympiacos, live su Sky Sport, Sky Sport 253, Sky Sport 484 (digitale terrestre) e Sky Sport 4K ( GLI ...e Atalanta - Olympiacos: possibili ammoniti e tiratori Malinovskyi ha tutte le carte in regola per inquadrare lo specchio della porta almeno due volte. L'ucraino è in una condizione ...31' Colpo di testa di Grujic da calcio d'angolo arriva direttamente tra le braccia di Strakosha. 30' Lazio un po' schiacciata dal pressing del Porto: l'azione si conclude con il cross di Otavio messo ...Zaccagni porta in vantaggio la Lazio nella gara contro il Porto: è il primo gol in Europa per il giocatore Lo aveva detto ieri in conferenza «sono contento di giocare in Europa, per me deve essere ...