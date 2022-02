Napoli, l’agente del giocatore: “Potrebbe scrivere un libro sulla tattica” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Così come riportato da TuttoMercatoWeb, Mario Giuffredi, agente del terzino sinistro del Napoli Mario Rui, è intervenuto durante la trasmissione Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del suo assistito e del ruolo che il portoghese ha all’interno della rosa dei partenopei, spendendo parole di grande elogio. “Non l’ho sentito, ma sa che avrà un compito difficile a Barcellona. Due anni fa al Camp Nou fece una grande prestazione e ci ha abituato a farne contro le grandi squadre. Professore? Condivido quello che ha sempre detto Spalletti. A parte il periodo d’oro di Ghoulam, negli ultimi anni è stato il miglior terzino della storia recente del Napoli. Critiche? Gli scivolano addosso. Dal punto di vista tattico Mario Rui Potrebbe scrivere un libro a Coverciano. Non so se staserà partirà ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 17 febbraio 2022) Così come riportato da TuttoMercatoWeb, Mario Giuffredi, agente del terzino sinistro delMario Rui, è intervenuto durante la trasmissione Radio Kiss Kiss, parlando del suo assistito e del ruolo che il portoghese ha all’interno della rosa dei partenopei, spendendo parole di grande elogio. “Non l’ho sentito, ma sa che avrà un compito difficile a Barcellona. Due anni fa al Camp Nou fece una grande prestazione e ci ha abituato a farne contro le grandi squadre. Professore? Condivido quello che ha sempre detto Spalletti. A parte il periodo d’oro di Ghoulam, negli ultimi anni è stato il miglior terzino della storia recente del. Critiche? Gli scivolano addosso. Dal punto di vista tattico Mario Ruiuna Coverciano. Non so se staserà partirà ...

