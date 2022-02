Le pagelle di Barcellona-Napoli 1-1 | Napoli alla pari

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 17 febbraio 2022)è stata una partita che non ha tradito le aspettative della vigilia. Finisce con il risultato di 1-1 l’andata dei play-off di Europa League tra il Barca di Xavi e ildi Spalletti. Primo tempo equilibrato tra le due formazioni, con ilche riesce a sbloccare il match con Zielinski ben servito da Elmas. Nel secondo tempo ilentra in campo con più convinzione del primo tempo e trova il gol del pareggio su rigore.che attacca finofine ma trova un belche si difende bene e lotta. Appuntamento tra sette giorni al “Maradona” per la partita di ritorno dove tutto e da decidere. Ecco, ora, ledi ...