Lazio, non basta Zac per battere il Porto (Di venerdì 18 febbraio 2022) – L'ottima partita di Zaccagni, che ha portato la Lazio in vantaggio sul Porto, non è stata accompagnata da prestazioni sufficienti dei compagni, troppo lenti e troppo timidi nel confronto con gli aggressivi, anche troppo aggressivi, Portoghesi. E così, la reazione dei padroni di casa con una doppietta di Martinez ha messo ko i laziali, apparsi stanchi e con le idee poco chiare. Ma che idee si possono avere quando manca l'uomo gol, l'uomo capace di guidare l'attacco, insomma quando manca Immobile? Sì, questa è la Lazio: senza Ciro i biancocelesti non sanno come fare per andare in gol. Eppure, a far registrare la prima rete è stata la squadra romana, con un'azione da fermo. Cross perfetto di Luis Alberto per Zaccagni che di tacco brucia il portiere Diego Costa. È successo al 23' del primo tempo e solo ai laziali poteva ...

