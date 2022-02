Kanye West: Mi volete rinfacciare il fatto di non aver mai ammazzato nessuno? (Di giovedì 17 febbraio 2022) Kim, lacrime e follie: il rapper Kanye West si racconta su Netflix Il Messaggero, pagina 23, di M.M. «Non andavo in giro a sparare alla gente perché avevo un’ambizione: volevo sfondare con la musica. Mi volete rinfacciare il fatto di non aver mai ammazzato nessuno?»: comincia così Jeen-Yuhs, la serie in tre episodi, sotto forma di documentario, sulla vita e la carriera di Kanye West, il cavallo pazzo della scena rap americana. Le incertezze La prima parte è uscita ieri su Netflix, dopo i tentennamenti e i ripensamenti del 44enne rapper che hanno tenuto con il fiato sospeso la piattaforma, che a un certo punto aveva temuto che il documentario potesse fare la fine dell’album Donda, annunciato da Kanye ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 17 febbraio 2022) Kim, lacrime e follie: il rappersi racconta su Netflix Il Messaggero, pagina 23, di M.M. «Non andavo in giro a sparare alla gente perché avevo un’ambizione: volevo sfondare con la musica. Miildi nonmai?»: comincia così Jeen-Yuhs, la serie in tre episodi, sotto forma di documentario, sulla vita e la carriera di, il cavallo pazzo della scena rap americana. Le incertezze La prima parte è uscita ieri su Netflix, dopo i tentennamenti e i ripensamenti del 44enne rapper che hanno tenuto con il fiato sospeso la piattaforma, che a un certo punto aveva temuto che il documentario potesse fare la fine dell’album Donda, annunciato da...

