Il Tempo: Zaniolo vuole sei milioni per rinnovare con la Roma (Di giovedì 17 febbraio 2022) Secondo quanto scrive Il Tempo, la Roma vorrebbe trattenere Nicolò Zaniolo, ma il numero 22 giallorosso chiede sei milioni per rinnovare. Se ne discuterà nei prossimi mesi, ma se dovessero arrivare offerte superiori ai 50 milioni, club e agenti del calciatore le valuterebbero. “Il nodo centrale è Zaniolo. L’intenzione è quella di trovare un’intesa per il rinnovo di contratto a prescindere da eventuali offerte di altri club, in modo da consentire alla Roma di avere più potere in un’eventuale trattativa. Ma il discorso entrerà nel vivo nei prossimi mesi, quando il nr.22 dovrà dimostrare sul campo di meritarsi i soldi che chiede. Tanti, grosso modo quelli garantiti ad Abraham e Pellegrini, che toccano entrambi i 6 milioni netti grazie a ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 febbraio 2022) Secondo quanto scrive Il, lavorrebbe trattenere Nicolò, ma il numero 22 giallorosso chiede seiper. Se ne discuterà nei prossimi mesi, ma se dovessero arrivare offerte superiori ai 50, club e agenti del calciatore le valuterebbero. “Il nodo centrale è. L’intenzione è quella di trovare un’intesa per il rinnovo di contratto a prescindere da eventuali offerte di altri club, in modo da consentire alladi avere più potere in un’eventuale trattativa. Ma il discorso entrerà nel vivo nei prossimi mesi, quando il nr.22 dovrà dimostrare sul campo di meritarsi i soldi che chiede. Tanti, grosso modo quelli garantiti ad Abraham e Pellegrini, che toccano entrambi i 6netti grazie a ...

