Il programma di Bocconi e Harvard contro i disagi nell’apprendimento

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Quanto ha inciso la pandemia nella vita e sul profitto scolastico degli studenti milanesi? E come aiutare chi è rimasto indietro a scuola? Tra le tante ricette emerse in questi due anni di Dad alternata a rientri in presenza, una proposta interessante è quella del Top (Tutoring Online Program), ideato dall’Universitàinsieme ad, nell’ambito del Leap (Laboratory for Effective Anti-poverty Policies) della. ?L’aspetto innovativo e la forza del progetto», spiega Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo – che è tra gli enti che rifinanzieranno l’iniziativa nel 2022 – «è quello di sostenere i ragazzi che hanno meno opportunità attraverso il protagonismo dei giovani?. Nel Top infatti sono proprio gli studenti universitari degli atenei lombardi a fare da “tutor” ai compagni delle scuole superiori più fragili ...

