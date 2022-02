I promotori alla Corte: «Sui referendum errori e giudizi politici» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un tweet e un post su Instagram sul profilo istituzionale della Consulta dedicato solo ai due referendum bocciati: quello sulla depenalizzazione della coltivazione di piante psicotrope (in breve, alle nostre latitudini: cannabis) e sull’omicidio del consenziente (nella campagna politica: eutanasia legale). Un modo di comunicazione del tutto nuovo, quello scelto dalla Corte costituzionale presieduta da Giuliano Amato, come lo è stata la conferenza stampa tenuta mercoledì sera in sostituzione (e non a completamento) del consueto comunicato che di solito anticipa … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un tweet e un post su Instagram sul profilo istituzionale della Consulta dedicato solo ai duebocciati: quello sulla depenalizzazione della coltivazione di piante psicotrope (in breve, alle nostre latitudini: cannabis) e sull’omicidio del consenziente (nella campagna politica: eutanasia legale). Un modo di comunicazione del tutto nuovo, quello scelto dcostituzionale presieduta da Giuliano Amato, come lo è stata la conferenza stampa tenuta mercoledì sera in sostituzione (e non a completamento) del consueto comunicato che di solito anticipa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

