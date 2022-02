Gf Vip 6, provvedimento disciplinare per Alessandro Basciano: ecco di cosa si tratta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Alessandro Basciano, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip è stato appena ripreso dal padrone di Casa, Alfonso Signorini, attraverso un provvedimento disciplinare. Durante la diretta infatti, in prima serata su Canale 5, il direttore di Chi ha radunato tutti i concorrenti in salone per dare loro una comunicazione. Diretto interessato del richiamo, l’ex tentatore, che nella giornata odierna si è reso protagonista di uno spiacevole scivolone. Già durante le scorse puntate, Signorini aveva fatto un appunto sul comportamento eccessivamente aggressivo dell’ex corteggiatore. Era stata Sophie Codegoni a difenderlo, spiegando come in realtà si tratti solo di momenti di rabbia molto innocui. A detta sua, tutto quello che Alessandro fa per lei vale più di ogni altra cosa, ... Leggi su isaechia (Di venerdì 18 febbraio 2022), concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip è stato appena ripreso dal padrone di Casa, Alfonso Signorini, attraverso un. Durante la diretta infatti, in prima serata su Canale 5, il direttore di Chi ha radunato tutti i concorrenti in salone per dare loro una comunicazione. Diretto interessato del richiamo, l’ex tentatore, che nella giornata odierna si è reso protagonista di uno spiacevole scivolone. Già durante le scorse puntate, Signorini aveva fatto un appunto sul comportamento eccessivamente aggressivo dell’ex corteggiatore. Era stata Sophie Codegoni a difenderlo, spiegando come in realtà si tratti solo di momenti di rabbia molto innocui. A detta sua, tutto quello chefa per lei vale più di ogni altra, ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, provvedimento disciplinare per Alessandro Basciano: ecco di cosa si tratta Lo sfogo dell’imprenditore co… - Heidy_VIP_ : @not_agoodtime Oddio non so, ma c'è un provvedimento. Vedremo ??????? - fanpage : Provvedimento disciplinare per Alessandro Basciano al #gfvip - gnk_fans : #kabirbedi #gfvip ho visto nel 'sottopancia' che ci sarà un duro provvedimento per un vip, devo ammettere che sono ansiosa al riguardo - ParliamoDiNews : GF Vip 6, provvedimento in arrivo per un concorrente | Il Vicolo delle News #provvedimento #arrivo #concorrente… -