Gasperini trema | anche Muriel va ko contro l’Olympiacos!

(Di venerdì 18 febbraio 2022)preoccupato nel post partita della partita tra Atalanta e Olympiakos. Nonostante la vittoria dei bergamaschi il tecnico non può sorridere del tutto. Luis, durante il primo tempo del match ha accusato una fitta alla gamba che ha costretto il suo allenatore ad effettuare un cambio nel corso dell’intervallo.-Europa-League-Atalanta-Olympiakos Queste le parole dell’allenatore atalantino sulla questione: “? Momento negativo per la questione infortuni. Ci sono periodi neri e questo è davvero brutto per gli attaccanti che sono tutti infortunati. Cerchiamo di sopperire a questa situazione”.

Sfortunato invece Zaccagni, che colpisce un palo cheancora. La montagna è sempre più in ... governata appieno da Pezzella, che tira fuori finalmente quel carisma cheincitava. Anche se ...ILICIC, TORNA LA DEPRESSIONE/: "Una giungla in testa". E i tifosi... Contro la Dea, la Lazio ha fatto una bellissima partita con grosse occasioni (il palo colpito da Zaccagniancora), ...Infortunio Palomino, Gasperini trema Ulteriori aggiornamenti in merito alle condizioni del calciatore sono quindi attesi a stretto giro di posta. Palomino, anche in questa stagione, ha continuato ad ...L’attaccante dell’Atalanta e della Nazionale colombiana rischia ancora uno stop, ma questa volta decisamente più lungo e Gasperini trema in vista dei prossimi impegni.