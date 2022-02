Covid-19 in Italia, il bollettino del 17 febbraio 2022 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nel bollettino di oggi, 17 febbraio 2022, sull’andamento del Covid-19 si registrano 57.890 nuovi casi. Il tasso di positività si attesta al 10,8% (+0,0%) con oltre mezzo milione di tamponi esaminati nei vari laboratori di tutto il Paese. Preoccupa ancora l’alto numero di decessi (320 nella giornata odierna) mentre è in negativo il numero dei pazienti in terapia intensiva e dei ricoverati nelle strutture ospedaliere: –36 terapie intensive; -565 ricoveri. Incoraggiante il numero delle guarigioni che raggiunge quota 99.640. Oggi sono stati processati 538.131 tamponi. Infine, sono 132.641.381 le dosi di vaccino somministrate in totale. Covid-19, in una settimana -32% dei casi Il virus rallenta per la terza settimana di fila. Dal 9 al 15 febbraio, infatti, i nuovi casi di ... Leggi su zon (Di giovedì 17 febbraio 2022) Neldi oggi, 17, sull’andamento del-19 si registrano 57.890 nuovi casi. Il tasso di positività si attesta al 10,8% (+0,0%) con oltre mezzo milione di tamponi esaminati nei vari laboratori di tutto il Paese. Preoccupa ancora l’alto numero di decessi (320 nella giornata odierna) mentre è in negativo il numero dei pazienti in terapia intensiva e dei ricoverati nelle strutture ospedaliere: –36 terapie intensive; -565 ricoveri. Incoraggiante il numero delle guarigioni che raggiunge quota 99.640. Oggi sono stati processati 538.131 tamponi. Infine, sono 132.641.381 le dosi di vaccino somministrate in totale.-19, in una settimana -32% dei casi Il virus rallenta per la terza settimana di fila. Dal 9 al 15, infatti, i nuovi casi di ...

