Coronavirus | 57 890 nuovi casi e 320 morti Nei reparti meno di 15mila ricoverati | -25% in 20 giorni Intensive quasi sotto i 1000 pazienti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 febbraio 2022) La pandemia regredisce e gli effetti ora si vedono in maniera evidente sulla pressione ospedaliera. L’Italia tornaneiordinari e le terapiesono a un passo dallo scendereposti occupati. Numeri nettamente più bassi rispetto ad appena ventifa: il 26 gennaio erano 20.001 iCovid ospitati in area medica. La diminuzione è quindi del 25%, a fronte dei 14.562 odierni con 565innell’ultimo giorno. Continuano a svuotarsi anche le terapie, con 71 ingressi in 24 ore e un saldo di -36 assistiti. Per quanto riguarda idiagnosticati sono stati 57.890 tra i ...