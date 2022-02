Calcio | andata playoff Europa League | Porto-Lazio 2-1**

(Di giovedì 17 febbraio 2022) O, 17 feb. - (Adnkronos) -battuta 2-1 in trasferta dalnel match d'deldidisputato allo stadio 'Do Dragao' della cittàghese. I biancocelesti in vantaggio con un colpo di tacco di Zaccagni al 23' si fanno rimontare dalla doppietta di Toni Martinez, a segno al 37' e al 49'. Tra una settimana il ritorno all'Olimpico di Roma per stabilire chi passa agli ottavi di finale.

AGI - Il Napoli riesce a strappare un pari (1 - 1) preziosissimo in casa del Barcellona, nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Al vantaggio di Zielinski risponde Ferran Torres su calcio di rigore. Gara solida e senza troppe sbavature per gli uomini di Spalletti, che concedono tanto. La Lazio stecca in Europa League ma resta in corsa per il passaggio del turno. Nell'andata dei playoff per accedere agli ottavi di finale la squadra di Sarri perde 2-1 col Porto e si gioca tutto nel ritorno. La doppietta di Toni Martinez decide l'andata dello spareggio di Europa League con un colpo di tacco ravvicinato un ottimo schema su calcio d'angolo.