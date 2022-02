Brescia | denuncia baby gang a ' Le Iene' e danno fuoco al suo locale

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Aun uomo hato unaalla trasmissione Le. Poco dopo gli hanno bruciato il, come riporta Tgcom24 .a Lein Tv, poi ilbruciato Ilè di Yuri Colosio , 27 anni, che in televisione, durante la trasmissione Le, aveva raccontato di essere vittima di bullismo e ...

Advertising

PietroLodi4 : RT @MediasetTgcom24: Brescia, barista denuncia baby gang attraverso 'Le Iene': gli bruciano il locale #leiene #ghedi #brescia #YuriColosio… - marcodelucact60 : RT @IlPrimatoN: Armati anche di macete - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Armati anche di macete - lorenzo10469500 : RT @lorenzo10469500: Brescia, barista denuncia baby gang attraverso 'Le Iene': gli bruciano il locale -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia denuncia

un uomo ha denunciato una baby gang alla trasmissione Le Iene . Poco dopo gli hanno bruciato il locale, come riporta Tgcom24 .a Le Iene in Tv, poi il locale bruciato Il locale è di ...Ghedi (), il racconto del barista alle Iene Poi il barista ha raccontato un episodio avvenuto a settembre, quando un componente della gang 'ha buttato una ragazza su un divanetto, il mio ...Anche in piazza a Brescia gli agricoltori di Coldiretti per denunciare l'aumento delle materie prime, energia e carburanti in testa, e la mancata remunerazione della vendita del latte ...I militari della Stazione Carabinieri di Appiano sulla strada del vino hanno denunciato a piede libero due turisti napoletani ... coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ...