Bergamo, faceva prostituire giovani donne in un appartamento: arrestata 53enne (Di giovedì 17 febbraio 2022) Bergamo. Mercoledì (16 febbraio) la Polizia di Stato, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Bergamo, ha tratto in arresto una donna italiana di 53 anni residente nella provincia di Monza e Brianza, responsabile di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di sei giovani donne di origini straniere. L'attività di indagine, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, è scaturita da segnalazioni anonime relative a un sospetto andirivieni di persone in un condominio di Bergamo, tale da far ritenere che nell'appartamento si svolgesse un'attività di prostituzione. La conseguente attività di indagine ha rapidamente evidenziato che la donna destinataria della misura cautelare aveva la piena disponibilità ...

