Barcellona-Napoli, formazioni ufficiali: Osimhen sfida Aubameyang (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBarcellona e Napoli si affrontano al Camp Nou per il match d’andata dei playoff di Europa League con in palio un posto agli ottavi di finale. Xavi sceglie Aubameyang mentre Spalletti scioglie il dubbio in attacco e lancia dal primo minuto Victor Osimhen. formazioni ufficiali: Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Eric Garcia, Piqué, J. Alba; Pedri, F. De Jong, Gavi; A. Traoré, Aubameyang, F. Torres. All.: Xavi. Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus, Anguissa, Fabian, Elmas, Zielinski, Insigne, Osimhen. All.: Spalletti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutosi affrontano al Camp Nou per il match d’andata dei playoff di Europa League con in palio un posto agli ottavi di finale. Xavi scegliementre Spalletti scioglie il dubbio in attacco e lancia dal primo minuto Victor(4-3-3): Ter Stegen; Dest, Eric Garcia, Piqué, J. Alba; Pedri, F. De Jong, Gavi; A. Traoré,, F. Torres. All.: Xavi.(4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus, Anguissa, Fabian, Elmas, Zielinski, Insigne,. All.: Spalletti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - sscnapoli : ??? #BarcellonaNapoli sarà diretta dall’arbitro rumeno Kovacs. #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? #BarcellonaNapoli, informazioni sulla sicurezza e procedure di accesso per i tifosi azzurri presenti al Camp Nou… - MCalcioNews : Barcellona-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Xavi e Spalletti - lucadif79 : RT @lucacerchione: Tifosi del #Napoli e del #BocaJuniors cantano e ballano insieme al centro di #Barcellona per sostenere la squadra azzurr… -