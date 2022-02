Atletica, Marcell Jacobs fa 3 su 3: battuti Baker e Vicaut, grande vittoria a Lievin nei 60 metri! (Di giovedì 17 febbraio 2022) Marcell Jacobs prosegue nel suo ruolino di marcia trionfale e conquista la terza vittoria in altrettante uscite in questo 2022. Il fuoriclasse dell’Atletica italiana si è imposto nei 60 metri nella tappa del World Indoor Tour a Lievin (Francia), precedendo avversari di assoluto rispetto, pur non migliorando il primato stagionale. 6?50 il crono del campione olimpico dei 100 metri, che in finale si è migliorato di 3 centesimi rispetto alla batteria andata in scena un’ora e mezza prima. La pista, va detto, non è sembrata particolarmente veloce. E’ comunque servito il miglior Jacobs per avere la meglio dell’americano Cravont Charleston, spintosi sino al personal best in 6?52. Terza piazza per un altro statunitense, Elijah Hall, in 6?57, primato stagionale. Rispetto alla batteria, il ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022)prosegue nel suo ruolino di marcia trionfale e conquista la terzain altrettante uscite in questo 2022. Il fuoriclasse dell’italiana si è imposto nei 60 metri nella tappa del World Indoor Tour a(Francia), precedendo avversari di assoluto rispetto, pur non migliorando il primato stagionale. 6?50 il crono del campione olimpico dei 100 metri, che in finale si è migliorato di 3 centesimi rispetto alla batteria andata in scena un’ora e mezza prima. La pista, va detto, non è sembrata particolarmente veloce. E’ comunque servito il migliorper avere la meglio dell’americano Cravont Charleston, spintosi sino al personal best in 6?52. Terza piazza per un altro statunitense, Elijah Hall, in 6?57, primato stagionale. Rispetto alla batteria, il ...

