Annunciate le date del 6° Salerno Boat Show: 08-16 ottobre 2022 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Il 6°Salerno Boat Show si terrà a Marina d’Arechi dall’8 al 16 ottobre 2022. Una manifestazione in crescita, come afferma Agostino Gallozzi, Presidente di Marina d’Arechi: “I risultati ottenuti dal 2014 ad oggi sono il frutto di un mix di elementi. Tra questi, c’è sicuramente la location. Marina d’Arechi offre l’opportunità unica di esporre e provare le imbarcazioni nel prestigioso mare della Costiera amalfitana, fornendo al tempo stesso il supporto tecnico e i comfort di una marina moderna e contribuendo così alla creazione di quel valore immateriale, legato alle emozioni, che orienta sempre di più le motivazioni all’acquisto. Collocandosi subito dopo il Salone Internazionale di Genova, il Salerno Boat ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: 5 minuti– Il 6°si terrà a Marina d’Arechi dall’8 al 16. Una manifestazione in crescita, come afferma Agostino Gallozzi, Presidente di Marina d’Arechi: “I risultati ottenuti dal 2014 ad oggi sono il frutto di un mix di elementi. Tra questi, c’è sicuramente la location. Marina d’Arechi offre l’opportunità unica di esporre e provare le imbarcazioni nel prestigioso mare della Costiera amalfitana, fornendo al tempo stesso il supporto tecnico e i comfort di una marina moderna e contribuendo così alla creazione di quel valore immateriale, legato alle emozioni, che orienta sempre di più le motivazioni all’acquisto. Collocandosi subito dopo il Salone Internazionale di Genova, il...

