50Y Edition da Porsche Design per il 50° anniversario del brand

Porsche Design festeggia 50 anni . Per celebrare questa ricorrenza, il costruttore tedesco ha deciso di realizzare una speciale serie limitata della 911 che è stata chiamata Porsche 911 50Y Edition Porsche Design . Questa vettura si può già ordinare nelle concessionarie della casa automobilistica e sarà prodotta in soli 750 esemplari. Le consegne sono attese a partire dal mese di ...

This special edition of Porsche's evergreen 911 has been unveiled, celebrating 50 years of Porsche Design, the company's luxury accessory and consultancy business ...