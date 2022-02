Ucraina: terminate le esercitazioni in Crimea. Biden: 'Verificare il ritiro'. Oggi vertice Nato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Russia ha annunciato la fine delle esercitazioni militari nella Crimea annessa a Mosca , dove il dispiegamento di truppe aveva alimentato i timori di un'invasione dell'Ucraina. I soldati, ha reso ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Russia ha annunciato la fine dellemilitari nellaannessa a Mosca , dove il dispiegamento di truppe aveva alimentato i timori di un'invasione dell'. I soldati, ha reso ...

