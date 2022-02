Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta: Zelensky, «Non vediamo il ritiro di Mosca» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le ultime notizie sulla crisi tra Ucraina e Russia, dopo gli spiragli di martedì, e l’incontro tra Putin e Scholz Leggi su corriere (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lesulla crisi tra, dopo gli spiragli di martedì, e l’incontro tra Putin e Scholz

Advertising

MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Putin ci scherza pure: 'Gli americani hanno detto a che ora inizia la guerra?' #15febbraio #putin… - MediasetTgcom24 : Il Cremlino conferma l'avvio del ritiro delle truppe #russia #ucraina #chizhov #germania #russo… - Tg3web : La crisi Russia-Ucraina, un appello per la pace arriva da piazza del Pantheon a Roma, dove la Comunità di Sant'Egid… - Adriauss : Oggi 17 febbraio 2022 facciamo i complimenti per la figura di #merda della #CIA per la notizia sicura dell'invasion… - fabiospes1 : Non solo la #Russia non sta prendendo provvedimenti per ridurre la situazione al confine con #Ucraina, ma continua… -