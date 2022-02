Advertising

Ucraina, Mosca annuncia la fine delle esercitazioni in Crimea - La Germania chiede alla Russia di 'ritirare le proprie truppe' schierate ai confini dell'Ucraina - Ucraina, l'annuncio di Mosca: 'Via al ritiro delle unità militari' - Ucraina Mosca frena sul riconoscimento del Donbass:?«Sarebbe contro gli accordi di Minsk» - Ucraina Mosca ironizza sulla possibile guerra

Il presidente russo Vladimir Putin ha "preso nota" della richiesta della Duma - il ramo basso del Parlamento di- di riconoscere le autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, nel sud - est ucraino, ma un'iniziativa del genere non rispetterebbe gli accordi di Minsk. Lo ha dichiarato il ...Read More Primo Piano: inviato russo Chizhov, 'Nessun attacco oggi né nel prossimo mese' 16 Febbraio 2022 Primi segnali di distensione nella crisi tra Russia eha annunciato il ...Roma, 16 feb. "Secondo i media, e secondo Washington, l'obiettivo di Mosca sarebbe quello di provocare una guerra di conquista in Ucraina, causando migliaia di morti, per cercare di riprendersi quel ..."Oggi, celebriamo un altro giorno di non-aggressione contro l'Ucraina, e un altro giorno che ci portera' piu' vicini al tipo di guerra che tutti in Occidente, Washington e Londra ci hanno promesso".