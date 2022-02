Soleil fa una scenata di gelosia ad Alex: “Non ce la faccio a trattenermi, meglio chiudere” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In poche ore Alex Belli ha riconquistato Delia Duran e i due hanno ufficializzato la pace con una serie infinita di limoni. Soleil Sorge è rimasta a guardare per quasi 24 ore, ma stamani alle 4 è sbottata e durante un momento di confidenze in sauna con il Man ha fatto una scenata di gelosia. La gieffina sostiene che Alex adesso sia diverso con lei e che da quanto è rientrato il loro rapporto è frenato, privo della complicità che lo rendeva ‘alchemico’, ‘artistico’ e ‘telepatico’. “Non sei presente e non sei coinvolto da me. Ti stai frenando tantissimo, non ti vedo coinvolto come lo eri prima. Adesso il nostro legame è il 2% rispetto alla complicità e a quello che avevamo di bello. Tu prima dicevi di essere vero e a questo punto non lo eri, se rientrato cambi completamente. Tu non sei coerente come lo ... Leggi su biccy (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In poche oreBelli ha riconquistato Delia Duran e i due hanno ufficializzato la pace con una serie infinita di limoni.Sorge è rimasta a guardare per quasi 24 ore, ma stamani alle 4 è sbottata e durante un momento di confidenze in sauna con il Man ha fatto unadi. La gieffina sostiene cheadesso sia diverso con lei e che da quanto è rientrato il loro rapporto è frenato, privo della complicità che lo rendeva ‘alchemico’, ‘artistico’ e ‘telepatico’. “Non sei presente e non sei coinvolto da me. Ti stai frenando tantissimo, non ti vedo coinvolto come lo eri prima. Adesso il nostro legame è il 2% rispetto alla complicità e a quello che avevamo di bello. Tu prima dicevi di essere vero e a questo punto non lo eri, se rientrato cambi completamente. Tu non sei coerente come lo ...

