Roma-Cristiano Ronaldo, pazza idea di mercato: tentazione giallorossa per CR7 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una notizia dall'estero che ha infiammato i tifosi della Roma: c'è anche il club giallorosso in corsa per assicurarsi le prestazioni di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è reduce da un gol nella partita di Premier League contro il Brighton, ma il rapporto con il Manchester United e con il tecnico Rangnick non è idilliaco. Il portoghese è concentrato sulla stagione in corso con l'intenzione di trascinare il Manchester United al quarto posto in Premier League e staccare il pass per il Mondiale in Qatar del 2022 con il Portogallo. Nel frattempo, però, continuano a rincorrersi voci sul suo futuro. Secondo quanto riportato dalla stampa estera il futuro di Cr7 potrebbe essere di nuovo in Italia, anzi è al momento la soluzione più accreditata. La destinazione potrebbe essere a sorpresa: la Roma.

