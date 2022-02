Referendum Giustizia: la Corte ne approva 5, inammissibile quello sulla responsabilità civile dei giudici (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo il no alle proposte di Referendum sull’eutanasia e sulla cannabis, la Corte Costituzionale rende noto che 5 su 6 quesiti sulla Giustizia sono invece stati approvati e verranno quindi votati dagli italiani nei prossimi mesi. L’unico ritenuto inammissibile è quello che chiedeva la responsabilità civile diretta per giudici e magistrati in caso di errori. Via libera invece a separazione delle carriere e parziale abolizione della legge Severino. approvati 5 Referendum sulla Giustizia: quali sono e cosa vogliono cambiare Mentre una parte del Paese ancora si indigna per il no ai Referendum sull’eutanasia legale e ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo il no alle proposte disull’eutanasia ecannabis, laCostituzionale rende noto che 5 su 6 quesitisono invece statiti e verranno quindi votati dagli italiani nei prossimi mesi. L’unico ritenutoche chiedeva ladiretta pere magistrati in caso di errori. Via libera invece a separazione delle carriere e parziale abolizione della legge Severino.ti 5: quali sono e cosa vogliono cambiare Mentre una parte del Paese ancora si indigna per il no aisull’eutanasia legale e ...

robertosaviano : In queste ore la Corte costituzionale decide per i #Referendum. Si tratta di temi con ricadute concrete: giustizia,… - matteosalvinimi : Primi quattro Referendum sulla Giustizia dichiarati ammissibili e presto sottoposti a voto popolare: vittoria! #ReferendumGiustizia - borghi_claudio : Emergo dall'audizione e vedo che sono stati dichiarati ammissibili i referendum sulla giustizia. Occhio che potrebb… - BCarazzolo : #CorteCostituzionale Insomma, gli unici referendum ammessi sono quelli per peggiorare la giustizia. Complimentoni - DanieleColonna : Imbarazzante la Malpezzi (PD) sui referendum sulla giustizia: Il nulla spiegato bene #ReferendumGiustizia -