Prof rimprovera alunna per video con pancia scoperta in classe: studenti in rivolta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb — Tutti e tutte in minigonna e con la pancia scoperta per protestare contro la Prof che aveva commentato in maniera un po' tranchant l'abbigliamento succinto di un'alunna. Succede al liceo Righi, a Roma, dove un'insegnante è finita nella bufera per aver rimproverato una ragazza che in classe veniva filmata durante un balletto su TikTok in abiti poco consoni: «Sei sulla Salaria?» (la strada di Roma nota per essere frequentata da prostitute), così l'avrebbe apostrofata entrando in classe. Ora, non solo gli studenti sono in rivolta, ma la preside ha annunciato che la Prof sarà sottoposta a procedimento disciplinare e i soliti «Professionisti dell'informazione» da ieri stanno sottoponendo la ...

