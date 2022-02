Politica, il sondaggio: Fratelli d’Italia primo partito in Sicilia al 21% (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Se si tornasse alle urne per le Elezioni Politiche, Fratelli d’Italia sarebbe oggi, con il 26%, primo partito in Sicilia. 5 punti in più del Movimento 5 Stelle, attestato in questa fase al 21%. Il partito Democratico avrebbe il 18,2%, Forza Italia il 14%; la Lega otterrebbe il 9%. È il peso odierno dei partiti nella fotografia regionale scattata nell’Isola dal il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Se si tornasse alle urne per le Elezioni Politiche,sarebbe oggi, con il 26%,in. 5 punti in più del Movimento 5 Stelle, attestato in questa fase al 21%. IlDemocratico avrebbe il 18,2%, Forza Italia il 14%; la Lega otterrebbe il 9%. È il peso odierno dei partiti nella fotografia regionale scattata nell’Isola dal il Mattino di

Advertising

PalermoToday : Elezioni Politiche, sondaggio Demopolis: 'Oggi Fratelli d'Italia sarebbe il primo partito in Sicilia'… - ZenatiDavide : Sicilia, sondaggio Demopolis: sfonda Fratelli d’Italia al 26%. Lega ferma al 9%: Se si tornasse alle urne per le El… - HoMadopa : RT @coluccilucca: Elezioni 2022, nel sondaggio del centrodestra 'irrompe' anche Del Ghingaro: andrebbe al ballottaggio con il candidato di… - PietroJoser : L’esito dei referendum non è così scontata… Se si facesse un sondaggio sulla sfiducia degli italiani tra giustizia… - CappelloMa : @VittorioXlater @mariolavia @claudiovelardi @MPanarari Lo è voto potenziale e condizionato ad uan proposta politica… -