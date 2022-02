Pd | Converti | al via dialogo con realtà impegnate in lotta a dipendenze

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – “Durante la Commissione Capitolina Politiche Sociali di oggi è stato riaperto ilcon leoperanti nel mondo delleda sostanze stupefacenti con l’obiettivo di avviare insieme una nuova programmazione dei servizi per lenella Capitale. Roma non può e non deve criminalizzare, ma avere un approccio socio sanitario sul tema.” “Deve diventare una città dentro cui ogni solitudine viene combattuta non con la repressione ma con la presenza delle istituzioni. Una città in cui laallesia una priorità anche attraverso il sostegno dei presidi che sul territorio operano con competenza e professionalità”. Così in un comunicato Nella, consigliera dem e presidente della Commissione Politiche Sociali del ...

Ultime Notizie dalla rete : Converti via

RomaDailyNews

Fin da ragazzino con mamma Edvige e Carla mia sorella quando si andava a trovare i morti, non troppo di frequente anche perdella strada, due chilometri e più di strada bianca, da fare a piedi, ...Si trovava sullache portava a Damasco, dove avrebbe avuto luogo la sua "caduta". "E cadendo a terra udì una voce che gli diceva: 'Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?'. Rispose: 'Chi sei, o ...Convertiti sulla via del caro-bollette. Ieri tutti contro l'estrazione del gas dall'Adriatico, ora via alle trivellazioni, e in fretta, per cercare di essere un po' meno dipendenti dall'estero. Rimane ...«Mi stanno portando via, sono dieci poliziotti ... i certificati cartacei redatti dalle Asl o dai medici vaccinatori (e di famiglia) dovranno essere convertiti digitalmente per essere agganciati ad un ...