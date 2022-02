Pattinaggio artistico | programma 17 febbraio Olimpiadi Pechino 2022 | orari | italiani in gara | ordine di rotazione

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Giornata di medaglie neldi figura alledi. Alle ore 11:00 italiane di domani giovedì 17comincerà infatti il free program individuale femminile, dove è previsto un vero e proprio spettacolo senza precedenti che, senza dubbio, entrerà di diritto nella storia della disciplina. La situazione è chiara. In cima alla classifica si trova la discussa Kamila Valieva, la quale ha sciorinato una prestazione da 82.16 punti, solo due lunghezze in più della detentrice del titolo iridato Anna Shcherbakova, seconda con 80.20 davanti alla nipponica Kaori Sakamoto, terza con 79.84. Leggermente più staccata invece l’ultima russa in, Alexandra Trusova, quarta con 74.60. In occasione del libero potrà veramente succedere di tutto. In tal senso sarà da ...